Рыбак оставил ключи в машине и лишился ВАЗ-2108

Ключи в замке зажигания, удочка в руках, а вокруг ни души. Идеальные условия для рыбалки — и для угона. 56-летний житель Новочеркасска припарковал свой ВАЗ-2108 у водоема, оставив ключи в машине, и увлекся ловлей. Пока он ждал поклевки, мимо проходил мужчина с криминальным прошлым. Увидев автомобиль, он не удержался и решил прокатиться.

Как рассказало сетевое издание «Привет, Ростов» со ссылкой на сообщение от полиции, 56-летний рыбак обратился с заявлением об угоне. Он рассказал, что приехал на водоем, оставил ВАЗ-2108 с ключами в замке зажигания и ушел ловить рыбу. Вернувшись, автомобиля не обнаружил. Пришлось написать в полиции заявление об угоне.

Во время патрулирования сотрудники ДПС остановили похожую машину. У 36-летнего водителя не оказалось документов на авто. Проверка показала, что именно этот ВАЗ и числится в угоне. Задержанный, ранее имеющий проблемы с законом и судимость, пояснил: рядом с машиной никого не было, он решил просто прокатиться.

Хотя аварий угонщик и не устраивал, ущерб от кражи оценили в 150 тысяч рублей. Автомобиль был изъят, помещен на спецстоянку и вскоре будет возвращен владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Рыбалка — дело тонкое, но бдительность терять нельзя. Тем более оставлять ключи в машине. Хорошо, что в этот раз обошлось без ДТП и жертв. А владельцу «восьмерки» теперь урок: даже вдали от людей нужно запирать автомобиль — у некоторых криминальное прошлое имеет свойство напоминать о себе.