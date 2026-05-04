Женщина отомстила владельцу Tesla, закидав электрокар яйцами и мукой

Как сообщает сетевой ресурс «Тульская служба новостей», фотографии происшествия появились в соцсетях. «Вечером шли с подругой домой и увидели такую картину. Машина была полностью обсыпана мукой и закидана яйцами», — рассказали очевидцы.
Примечательно, что не все яйца разбиты — несколько штук остались целыми, аккуратно лежащими на капоте и крыше. Это говорит о том, что мстительница действовала не в припадке ярости, а с долей кулинарного артистизма. Надпись «омлетик от любимой» явно адресована владельцу и намекает на личный конфликт. Чем же мужчина разочаровал свою избранницу? Забыл о годовщине? Не похвалил завтрак?
Полиция, вероятно, уже ищет «повариху». Ущерб автомобилю минимальный: мука смывается, яйца оттираются. А вот репутация владельца пострадала сильнее — соседи теперь будут смотреть на его Tesla с улыбкой. Любовь и месть порой выбирают необычные способы быть показанными.