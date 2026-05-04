Автомобилистка протащила ребенка на капоте и уехала

Обычный двор, обычный конфликт из-за перекрытого проезда. Но этот спор закончился иначе, чем большинство дорожных ссор. Ребенок оказался на капоте автомобиля, а женщина за рулем вместо того, чтобы остановиться, нажала на газ. Мальчика протащило несколько метров, он упал и получил травмы. Водитель скрылась. Теперь её ищет полиция, а дело взял на контроль глава СК России. Что именно произошло и почему конфликт принял такой опасный оборот?

Как сообщило ГТРК «Воронеж» со ссылкой на источник в пресс-центре СКР, инцидент произошел в одном из дворов областной столицы. По информации, которая стала известна следователям из соцсетей, ссора началась после того, как водительница перекрыла проезд машине, в которой находился мальчик, направлявшийся к врачу. В ходе конфликта ребенок оказался на капоте автомобиля агрессивной женщины. Вместо того чтобы остановиться, она проехала несколько метров. Мальчик упал и получил травмы. Водитель скрылась с места происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Бытовая ссора на парковке не должна перерастать в опасные трюки с ребенком. Женщина, которая решила проучить мать мальчика таким способом, теперь сама стала фигуранткой уголовного дела. Ей грозит реальный срок. Хорошо, что ребенок остался жив. Даже в конфликте так важно сохранить человеческое лицо. Тем более, когда рядом дети.