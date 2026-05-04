Три иномарки перевернулись в массовом ДТП под Челябинском

«Корейцы» оказались крепче «японца»: такой частный вывод можно сделать, узнав подробности нелепой аварии. Водители трёх иномарок спешили по своим делам. Но через мгновение две машины перевернулись, а третью искорежило так, что её водитель и пассажир попали в больницу. Что произошло на дороге? Кто не уступил, кто превысил скорость? Полиция разбирается в обстоятельствах массовой аварии, в которой зрелищность переворотов обошлась без травм.

Водители Hyundai Solaris и Kia не пострадали, а мужчина из Nissan в больнице

Как сообщает сетевой ресурс «Пчела», серьезное ДТП случилось вечером накануне на Свердловском тракте в районе Цинкового завода города Челябинска. По данным городской Госавтоинспекции, столкнулись три автомобиля: Hyundai Solaris под управлением 20-летнего молодого человека, Kia с 65-летним мужчиной за рулем и Nissan, которым управлял 58-летний водитель. От удара Hyundai и Kia отбросило на тросовое ограждение, после чего обе машины перевернулись. К счастью, водители этих авто не пострадали.

Основной удар пришелся на Nissan. В результате аварии травмы получили водитель и его пассажир. Медики экстренно госпитализировали их в больницу на скорой помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Массовая авария с переворотами выглядит впечатляюще на видео, но за эффектными кадрами стоят реальные травмы и искореженный металл. Повезло, что два водителя отделались испугом, а вот пассажир Nissan и его водитель оказались на больничных койках. Сейчас полиции предстоит установить, кто именно нарушил правила и спровоцировал цепную реакцию. Возможно, здесь сыграли роль скорость, невнимательность или несоблюдение дистанции.