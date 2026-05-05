Курьер и 10-летняя девочка пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге

Обычный воскресный день, велодорожка возле многоквартирного дома на Комендантском проспекте. 19-летний курьер на электровелосипеде спешит с доставкой, а 10-летняя девочка катается на самокате. Через мгновение они сталкиваются, получают травмы средней степени тяжести и попадают в больницу. Кто нарушил правила? Полиция и следователи начали проверку.

Как сообщил сетевой ресурс интернет-телеканала «Питер.ТВ» со ссылкой на источник в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось днем накануне на Комендантском проспекте. 19-летний курьер двигался на электровелосипеде по велодорожке. В это же время по ней ехала 10-летняя девочка на самокате. Произошло столкновение. В результате оба участника получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

Полиция Приморского района проводит проверку, выясняет обстоятельства происшествия. К работе также подключились следователи города. Предстоит установить, почему курьер и ребенок не разминулись на велодорожке, кто из них нарушил скоростной режим или правила маневрирования.

Велодорожки созданы для безопасности, но и тут случаются аварии. Участники движения по ним должны быть особенно внимательны.