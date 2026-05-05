Мусорная куча уничтожила иномарку в ДТП под Смоленском

Под Смоленском на территории гаражного кооператива случилось нелепое ЧП. Водитель Daewoo Nexia потерял управление и врезался в мусорную кучу. Поврежденный ударом топливный шланг вызвал мгновенное возгорание.

Как сообщает сетевой ресурс информационного агентства «О чем говорит Смоленск» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, инцидент произошел накануне в городе Сафоново Смоленской области. Удар повредил топливный шланг автмобиля — бензин мгновенно воспламенился. Испугавшийся водитель успел выскочить из салона. Очевидцы вызвали пожарных. К моменту прибытия расчета из трех спасателей огонь уже полностью охватил переднюю часть машины. Моторный отсек выгорел дотла, пламя частично уничтожило салон.

В МЧС подчеркнули: будь у водителя под рукой огнетушитель, он мог бы попытаться сбить пламя в самом начале, до приезда специалистов. Но в машине спасительного баллона не оказалось.

Вот так невзначай даже безобидный, на первый взгляд, наезд на хлам может обернуться крупным пожаром. А наличие огнетушителя в машине — не просто формальность, а реальный шанс спасти транспортное средство.