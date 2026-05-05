Начинающий водитель с кучей штрафов протаранил «Газель» на трассе «Кавказ»

Водитель, который всего за год умудрился нарушить правила дорожного движения 40 раз, намедни снова сел за руль. На этот раз — с 19-летней пассажиркой. Итог оказался предсказуем.

Как сообщило сетевое издание «Победа 26» со ссылкой на пресс-службу УГБДД по Ставропольскому краю, авария произошла накануне поздним вечером на 16-м километре федеральной трассы «Кавказ». Молодой водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно двигающуюся «Газель». Ни водитель, ни его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП оба получили травмы, их госпитализировали.

При проверке выяснилось, что стаж вождения виновника составляет всего один год. Однако за это время он 40 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции запустили детальную проверку всех обстоятельств происшествия.

Такое количество нарушений ПДД — это не просто рекорд, это диагноз. Водитель, который игнорирует правила десятками, рано или поздно попадет в аварию. Хорошо, что в этот раз обошлось без жертв. Хотя 40 штрафов — это уже не статистика, а приговор собственной безопасности.