Молодой водитель без документов устроил ДТП со стоящим грузовиком

Ни «прав», ни ПТС, ни трезвости — зато четверо пассажиров и желание прокатиться. Ночная поездка на ВАЗ-21099 закончилась ударом о стоящий грузовик, госпитализацией и побегом водителя.

Как сообщает сетевое издание «Новый День», инцидент произошел в городе Волчанске под Екатеринбургом. 18-летний молодой человек, никогда не учившийся в автошколе, сел за руль собственного автомобиля ВАЗ-21099, который не был зарегистрирован в Госавтоинспекции. Как не сложно догадаться, парень находился в состоянии алкогольного опьянения. В салоне также были четверо его знакомых.

На улице Краснотурьинской ВАЗ врезался в стоящий грузовик Renault. В результате аварии два пассажира получили травмы, один из них был госпитализирован. Сам водитель скрылся с места происшествия, но его задержали по горячим следам. Освидетельствование показало 0,658 мг/л алкоголя.

Суд признал молодого человека виновным по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения лицом без прав) и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП). Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком 12 суток по каждой статье, итого — 24 дня.

Неплохой «тест-драйв» — без «прав», пьяным, без ПТС на машину, аварией с пострадавшими и побегом от полиции. 24 дня ареста помогут парню осознать, что садиться за руль в таком состоянии категорически нельзя. Хорошо, что на этот раз никто не погиб.