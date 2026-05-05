Мотоциклист отомстил водителю иномарки, прыгнув на его лобовое стекло

Что сделает нормальный человек после небольшого ДТП? Остановится, обменяется данными, заполнит Европротокол или вызовет ГИБДД. А этот мотохам решил действовать иначе: буквально прыжком он разбил лобовое стекло чужой машины и скрылся. Но его «месть» попала на видео, которое обнаружили полицейские.

Как сообщила Госавтоинспекция России на своей официальной странице в Мах, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД России по Иркутской области, в ходе мониторинга соцсетей сотрудники нашли видеоролик, где байкер наносит повреждения автомобилю. Оперативники установили личность нарушителя. Выяснилось, что сначала произошло небольшое ДТП с участием иномарки и мотоцикла. После него водитель двухколесного транспорта нанес серьезные удары ногами по лобовому стеклу автомобиля. Девушка-водитель пыталась остановить агрессора, но тот скрылся.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 33-летний мужчина, ранее судимый за езду в нетрезвом виде. Водительских «прав» у него не было. В отношении него составили пять административных протоколов. Нарушителя изолировали на двое суток и оштрафовали на 15 тысяч рублей. После задержания мужчина принес извинения.

Агрессия на дороге и попытка скрыться — не лучший способ решить проблему. Видеокамеры и соцсети все равно все покажут. Теперь мотоциклисту придется ответить за свою несдержанность. Владелица поврежденного автомобиля поблагодарила полицейских и сотрудников Госавтоинспекции за оперативность.