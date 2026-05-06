Обычное утро в Братске, внутриквартальный проезд у бульвара Космонавтов. Подросток направляется в школу, как вдруг темная иномарка наезжает ему на ногу. Автомобилист даже не тормозит — машина спешно покидает место происшествия. Ребенок оказался в больнице.

Как информирует «Братская студия телевидения» со ссылкой на местное ОГАИ МУ МВД России, ЧП произошло сегодня около 7:40 утра — в месте проезда между домом №52 по бульвару Космонавтов и торговым павильоном, неподалёку от Гимназии №1. В это время дети идут в школу.

Автомобилист на тёмной иномарке переехал ногу 13-летнего подростка. Возможно, он не осознал серьёзность травмы, но факт остаётся фактом: мужчина уехал, не оказав помощи. В итоге школьник оказался в больнице, ему требуется операция.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают скрывшегося водителя. Всех, кто видел этот инцидент или знает что-либо о нарушителе, просят позвонить в дежурную часть или прийти в ближайший отдел. Также ценные сведения могут дать записи с уличных камер.

Сбить ребёнка и уехать без оглядки — это не просто нарушение правил, а трусливый поступок, которому нет оправдания. Возможно, автомобилист не осознал всю тяжесть причиненной травмы, но это в любом случае не освобождает от ответственности. Будем надеяться, что его разыщут и он ответит по закону. А пострадавшему школьнику — крепкого здоровья и скорейшего восстановления.