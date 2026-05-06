Нетрезвый водитель на Toyota с детьми в салоне влетел в грузовик

Хуже пьяного водителя без «прав» может быть только одно: если он сажает в машину детей. В Приморье этот кошмарный сценарий стал реальностью — и теперь 25-летний фигурант отправится на скамью подсудимых.

По версии полицейских, на повороте на грунтовку молодой человек выехал на встречную полосу и протаранил грузовик Mitsubishi Canter. В салоне легковушки находились двое детей — 14 и 15 лет. Ни один из них не был пристёгнут ремнями. Оба подростка получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Как сообщает медиаплатформа «Рrimamedia» со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД, расследование в отношении 25-летнего жителя Хасанского округа завершено. Мужчина сел за руль Toyota Sprinter, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии опьянения. Следствие собрало неопровержимые улики, подтверждающие его причастность к аварии. Дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд.

Обвинение предъявлено по п. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения и без прав, повлёкшее тяжкий вред здоровью). Теперь суду предстоит определить меру наказания для горе-водителя.

Садиться пьяным за руль — уже преступление. Добавить к этому отсутствие «прав» и поездку с непристёгнутыми детьми — это не просто безответственность, а циничное пренебрежение чужими жизнями. Хорошо, что на этот раз обошлось без погибших. Будем надеяться, что суд вынесет приговор, который станет уроком для всех, кто ещё сомневается: «А можно мне так же?»