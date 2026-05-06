Кастрюля с борщом привела к ДТП с несколькими автомобилями на Сахалине

В Южно-Сахалинске бытовая поездка превратилась в массовое ДТП. Виной всему — груз в салоне. Главную роль в нелепой аварии сыграла кастрюля с борщом.

Как пишет telegram-канал «Amur Mash», накануне на АЗС в микрорайоне Хомутово краевой столицы произошло столкновение нескольких автомобилей. Водитель Toyota Corolla не справился с управлением и влетел в вереницу припаркованных машин. В результате повреждения получили четыре транспортных средства: у них смяты кузовы и разбиты капоты.

По словам виновника аварии, он не намеревался создавать аварийную ситуацию. В момент движения стоявшая в ногах кастрюля с борщом сдвинулась с места и зажала педаль газа, что привело к неконтролируемому ускорению. Водитель, к слову, также пострадал — он получил травму ноги.

Этот случай — лишнее напоминание о том, что любой незакрепленный предмет в салоне становится потенциально опасным. Тем более кастрюля с супом, которая при резком торможении или ускорении может сдвинуться, заблокировать педали или вовсе обжечь водителя. К счастью, в этой истории никто серьезно не пострадал. Однако автомобилистам стоит помнить: багаж и продукты должны перевозиться так, чтобы они не мешали управлению машиной.