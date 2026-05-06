Водитель без «прав» на LADA отправил четверых человек в больницу

Встречная полоса — место, куда нормальный водитель заезжает только в исключительных случаях. Но для некоторых автомобилистов запрещающие знаки и сплошная линия — всего лишь формальность. Особенно если «прав» у тебя нет, а за плечами уже есть административный арест.

Сегодня на федеральной трассе «Кавказ» в черте Невинномысска произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как рассказывает сетевое издание «Победа 26» со ссылкой на данные управления ГИБДД по Ставрополью, около полудня 42-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где его отечественная легковушка протаранила сразу две иномарки — Nissan и Cadillac. Удар оказался настолько сильным, что помощь медиков потребовалась самому виновнику аварии, двум его пассажирам и водителю одной из иномарок. Все четыре пострадавших были госпитализированы в городскую больницу.

Как выяснили инспекторы, предполагаемый виновник — житель Кочубеевского округа — официально никогда не получал водительское удостоверение. Более того, в апреле этого года он уже попадал в поле зрения полиции за отказ от медицинского освидетельствования и отбыл десять суток административного ареста. Был ли мужчина пьян в этот раз, установит экспертиза.

Хорошо, что на этот раз обошлось без погибших. Но четыре человека в больнице — это тоже слишком дорогая цена за чью-то самоуверенность. Надеемся, что суд вынесет наказание, соответствующее тяжести содеянного, и водитель надолго запомнит последствия своей безответственности.