Пьяный водитель Toyota заговорил на неизвестном языке с гаишниками в Иркутске

Обычное ДТП случилось намедни в Иркутской области — не уступил дорогу, задел две припаркованные машины, пострадавшие пассажиры. Прибывшие полицейские уже собирались оформлять протокол, как вдруг один из водителей заговорил на языке, которого не существует.

Сетевое издание «Взгляд» передает релиз региональной Госавтоинспекции: авария произошла на улице Ленина в городе Тулун. Пожилой мужчина за рулем ВАЗ-21063 при повороте не уступил дорогу Toyota Camry. В результате столкновения обе машины задели два припаркованных автомобиля. Два пассажира обратились за медицинской помощью.

Прибывшие полицейские сразу заметили у водителя иномарки агрессивное поведение и явные признаки алкогольного опьянения. Но когда стражи порядка начали задавать вопросы по существу, автомобилист выдал нечто гениальное. Он заговорил на непонятном языке. Как позже выяснилось, мужчина просто придумал этот язык сам, прямо на месте происшествия.

Когда запас вымышленных слов иссяк, «лингвист» перешел на русский и признался: перед поездкой он употреблял водку. Медицинское освидетельствование показало, что норму алкоголя в выдыхаемом воздухе он превысил в шесть раз. При этом ранее его уже дважды лишали прав — за нетрезвую езду и передачу управления автомобилем.

Водителя Toyota Camry ждет штраф в 45 тысяч рублей и лишение «прав» на два ближайших года. Впрочем, и оппонент на «шестерке» тоже не останется без наказания — его привлекут за нарушение правил проезда перекрестков.

Все слышали про разговорный этикет, про сленг и профессиональный жаргон. Но чтобы водитель прямо на месте ДТП изобрел новый язык — это, пожалуй, впервые в истории автоинспекции. Видимо, превышение нормы алкоголя открывают в некоторых лингвистические таланты, о которых они сами не подозревают. Жаль только, что вместо восхищения мужчина получил протокол и двухлетний запрет на вождение. А его вымышленный язык, увы, так и останется непереведенным — разве что для сотрудников ГАИ, которые теперь точно запомнят этот случай как анекдот.