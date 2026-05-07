Крымский пироман забавы ради уничтожил ВАЗ и Volvo

Возвращаясь домой под утро после изрядной дозы алкоголя, некоторые люди просто ложатся спать. Другие звонят бывшим или заказывают еду. А житель города Саки решил иначе: он устроил огненное шоу.

Ранним утром в МЧС курортного города Саки обратился 42-летний местный житель. Он сообщил о возгорании своего автомобиля ВАЗ-2114. Прибывшие на место спасатели установили, что машина была подожжена преднамеренно. Огонь также повредил стоящий рядом автомобиль Volvo. В дело вмешалась полиция. Оперативно было установлено, что общий ущерб пожара составил около ста тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в буквальном смысле по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель того же города. Как сообщило ГТРК «Таврида» со ссылкой на источник в МВД Крыма, мужчина признал свою вину и рассказал, что, возвращаясь под утро домой в состоянии алкогольного опьянения, забавы ради решил поджечь чужое имущество. Для этого он использовал обычную зажигалку и подручные материалы.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Его уже заключили под стражу.

Пьяные выходки — привычное дело. Но поджигать чужие автомобили просто так, ради развлечения, — это уже не хулиганство, а настоящий криминал. Хорошо, что не случилось взрыва и рядом не оказалось людей, которые могли бы пострадать от огня. Владельцам ВАЗ и Volvo остается только посочувствовать: они не нарушали правил, никому не мешали и вдруг остались без машин. Суд вынесет поджигателю наказание, соответствующее его «подвигу».