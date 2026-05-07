46-летний рецидивист без «прав» угнал машину и насмерть сбил женщину на скутере

Октябрьским вечером прошлого года житель Калужской области, будучи пьяным и не имея водительского удостоверения, решил сесть за руль чужой машины. Он не собирался убивать. Он просто хотел куда-то доехать. Но на пути оказалась женщина на скутере — и этого хватило, чтобы перечеркнуть сразу две судьбы.

Как сообщает сетевой ресурс «Калуга Поиск» со ссылкой на прокуратуру, в Калужской области вынесен приговор 46-летнему мужчине. Ранее судимый местный житель в октябре 2025 года в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль. Водительских «прав» у него не было. Двигаясь на угнанной машине, он сбил женщину, которая ехала на скутере. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Суд учел все отягчающие обстоятельства: угон транспортного средства, управление в пьяном виде, отсутствие «прав» и смертельный исход. Виновного приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Пьяный, без документов на право управления, за рулем чужой машины — этот набор уже сам по себе тянет на суровый приговор. Но когда к нему добавляется еще и оборванная человеческая жизнь, вопросов не остается. Десять лет колонии строгого режима — суд был краток. Остается надеяться, что этот срок заставит осужденного задуматься о содеянном, хотя ничто уже не вернет погибшую женщину.