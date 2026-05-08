Пьяный водитель прокатил пограничника на капоте своего ВАЗ-2106

Деталями истории поделилось сетевое издание «Новый Омск». Как установило следствие, инцидент произошел в октябре 2025 года. Сотрудники пограничной службы остановили 26-летнего местного жителя за рулем ВАЗ-2106. Мужчина был пьян, причем, как выяснилось, ранее его уже судили за аналогичное нарушение по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.
Один из военнослужащих попытался преградить путь отечественной легковушке до приезда инспекторов ГИБДД. Но водитель не только не затормозил, а наоборот — рванул вперед. Чтобы избежать наезда, пограничник вынужден был лечь на капот и держаться за щетки стеклоочистителей. В таком положении пьяный «прокатил» его несколько десятков метров.
Русско-Полянский районный суд квалифицировал это еще и как применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Итог: 2 года 3 месяца колонии общего режима, штраф 310 тысяч рублей, запрет на вождение на 6 лет и 1 месяц. А главное — автомобиль конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
Агрессия и алкоголь за рулем — гремучая смесь. Но когда водитель проявляет агрессию на человека в форме, он перешагивает последнюю черту. Закон беспощаден: колония, огромный штраф и потеря машины.