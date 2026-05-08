Пьяный водитель прокатил пограничника на капоте своего ВАЗ-2106

Попытка задержать пьяного мужчину за рулем отечественной «классики» до приезда инспектора ГАИ едва не стоила силовику здоровья. Но даже для нетрезвого человека слишком опрометчиво было обижать тех, кто охраняет приграничную зону. Тем более с угрозой для жизни.

Деталями истории поделилось сетевое издание «Новый Омск». Как установило следствие, инцидент произошел в октябре 2025 года. Сотрудники пограничной службы остановили 26-летнего местного жителя за рулем ВАЗ-2106. Мужчина был пьян, причем, как выяснилось, ранее его уже судили за аналогичное нарушение по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

Один из военнослужащих попытался преградить путь отечественной легковушке до приезда инспекторов ГИБДД. Но водитель не только не затормозил, а наоборот — рванул вперед. Чтобы избежать наезда, пограничник вынужден был лечь на капот и держаться за щетки стеклоочистителей. В таком положении пьяный «прокатил» его несколько десятков метров.

Русско-Полянский районный суд квалифицировал это еще и как применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Итог: 2 года 3 месяца колонии общего режима, штраф 310 тысяч рублей, запрет на вождение на 6 лет и 1 месяц. А главное — автомобиль конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Агрессия и алкоголь за рулем — гремучая смесь. Но когда водитель проявляет агрессию на человека в форме, он перешагивает последнюю черту. Закон беспощаден: колония, огромный штраф и потеря машины.