Монах выпрыгнул из машины скорой помощи на полном ходу: состояние критическое

Даже в месте тишины и молитв случаются события, от которых стынет кровь. Обитатель монастыря, которого везли в больницу, внезапно открыл дверь движущегося санитарного автомобиля и шагнул в пустоту...

Как сообщает портал «Raskolam.net» со ссылкой на греческое издание «Vima Orthodoxias», инцидент произошёл во время экстренной госпитализации послушника из монастыря Святого Павла. Изначально монаха доставили в медицинский центр Кариеса с сильными болями в груди. Врачи заподозрили неладное и решили переправить пациента в специализированный стационар за пределами Афона — в больницу Халкидики.

В дороге, на пути к Уранополису, состояние пострадавшего резко ухудшилось: появились сильное беспокойство и спутанность сознания. Медики не ожидали подвоха, но в какой-то момент послушник рывком открыл дверь и выпрыгнул на проезжую часть на полном ходу.

Прибывшие на место врачи констатировали критическое состояние. Мужчину интубировали, диагностировали множественные переломы и внутренние травмы. В реанимации несколько раз останавливалось сердце. Сейчас он находится в госпитале «Иппократио» в Салониках.

Афонская братия в шоке. Старцы в комментариях отмечают, что монахи ведут спокойную молитвенную жизнь, и случившееся объясняют либо физическим истощением, либо сильным психологическим давлением. По стандартной процедуре двое сотрудников скорой были временно задержаны для выяснения обстоятельств — проверяется, не было ли халатности. Но главный вопрос остаётся без ответа: что заставило человека, посвятившего себя Богу, добровольно шагнуть навстречу смерти?

Трагедия на Афоне заставляет задуматься: даже за высокими стенами монастыря человек остаётся уязвимым перед тьмой внутри себя. И порой самая страшная битва разворачивается не с демонами, а с собственным рассудком. Остаётся надеяться, что врачи смогут спасти несчастного, а следствие прольёт свет на причины этого безумного поступка.