Двое несовершеннолетних пассажиров 16 и 17 лет получили травмы в ДТП под Тверью

В городе Удомля Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизнь молодого водителя. Около дома 20 по улице Володарского 21-летний водитель, управлявший автомобилем марки «ВАЗ 2114», по неустановленной пока причине потерял контроль над транспортным средством. Машина съехала с проезжей части и на полной скорости врезалась в препятствие, получив серьёзные механические повреждения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, удар оказался настолько сильным, что водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

В салоне автомобиля в момент столкновения помимо погибшего водителя находились двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 16 и 17 лет. Оба подростка получили различные травмы, однако, по предварительным данным медиков, угрозы для их жизни в настоящее время нет.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственных органов, устанавливая все детальные обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.