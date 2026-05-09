В Калининградской области мотоциклист с подростком попал в ДТП с автомобилем

Подросток госпитализирован после ДТП с мотоциклом на трассе «Романово — Калининград»

На территории Зеленоградского района Калининградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля. На 10 километре восьмистах метрах автодороги «Романово — Калининград» 47-летний водитель, управлявший мотоциклом марки «Хонда», двигался со стороны областного центра в направлении посёлка Романово. В какой-то момент он допустил наезд на остановившийся впереди автомобиль «Джили».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, в результате столкновения пострадала несовершеннолетняя пассажирка мотоцикла, которая находилась на заднем сиденье в момент аварии. Девушка получила телесные повреждения, характер и степень тяжести которых не уточняются.

Пострадавшая была экстренно доставлена в медицинское учреждение города Калининграда для оказания медицинской помощи и проведения необходимого обследования. Информация о состоянии водителя мотоцикла и водителя автомобиля «Джили» не сообщается.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится всесторонняя проверка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.