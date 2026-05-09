Жители Чукотки приняли участие в автопробеге в честь героев Великой Победы

В национальном труднодоступном селе Биллингс на Чукотке торжественно отметили День Великой Победы. Традиционная акция, которую местные жители посвящают 9 Мая, в условиях Крайнего Севера приняла уникальный формат. Организаторы сообщили ТАСС, что главным событием праздника стал патриотический автопробег на главном виде личного транспорта в суровых климатических условиях — снегоходах. Технику украсили российским триколором, после чего колонна двинулась по улицам отдалённого населённого пункта.

Автопробег на снегоходах был посвящён празднику и героям, которые в тяжелейший час встали на защиту своей Родины. Организаторы подчеркнули, что акция призвана напомнить о подвиге поколения победителей, отстоявшего свободу и независимость страны в борьбе с фашистскими захватчиками. Кроме красочного пробега в самом населённом пункте состоялся праздничный концерт, собравший всех местных жителей, пожелавших разделить радость великого праздника со своими земляками.

Праздничные мероприятия 9 Мая проходят во всех муниципальных образованиях Чукотского автономного округа, в том числе и в самых отдалённых и малодоступных населённых пунктах. Власти региона позаботились о том, чтобы каждый житель сурового северного края смог ощутить свою причастность к общенародному торжеству, вне зависимости от географической удалённости его места проживания. Завершением масштабного празднования Дня Победы станет торжественный салют в столице региона.

Село Биллингс, где прошёл снегоходный автопробег, является национальным труднодоступным населённым пунктом, попасть в который можно исключительно по воздуху. Отсутствие наземного транспортного сообщения с остальной частью региона накладывает определённый отпечаток на жизнь его обитателей, которые, несмотря на все сложности, бережно хранят память о героическом прошлом своей страны и находят возможность достойно отмечать священные для каждого россиянина даты.