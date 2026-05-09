На Алтае 6-летняя девочка и 10-летний мальчик пострадали при сходе трамвая в Бийске

В городе Бийске Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского трамвая, в результате которого пострадали три человека. Вагон сошёл с трамвайных путей на улице Мухачева. В момент инцидента в салоне общественного транспорта находились пассажиры, троим из которых потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону, среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних детей: 6-летняя девочка и 10-летний мальчик, а также женщина 43 лет. Все они получили телесные повреждения, характер и степень тяжести которых устанавливаются. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая квалифицированная помощь. Информация о состоянии госпитализированы не уточняется.

Ранее в мэрии города сообщили, что в результате схода трамвая с путей была повреждена опора линии электропередачи, расположенная в непосредственной близости от места аварии. Коммунальным службам предстоит оценить масштаб повреждений и принять решение о необходимости её замены. Если такая потребность подтвердится, ремонтные работы могут занять не менее шести часов, в течение которых электроснабжение близлежащих объектов может быть ограничено.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские устанавливают все обстоятельства и точные причины, приведшие к сходу вагона с рельсов.