Лобовое столкновение на трассе М-12 в Татарстане: один человек погиб, семеро пострадали

На 923-м километре федеральной автомобильной дороги М-12 «Восток» в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Hyundai Solaris по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 30-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Solaris. Женщина получила травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, и скончалась на месте аварии до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Ещё четверо пассажиров этого же автомобиля, в том числе водитель, получили различные телесные повреждения и были экстренно госпитализированы в учреждение здравоохранения.

Пострадали и люди, находившиеся во встречном автомобиле Volkswagen Tiguan. Трое пассажиров этого транспортного средства, в том числе двое детей, также получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для прохождения детального обследования и оказания медицинской помощи. Информация о состоянии госпитализированных не уточняется.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место дорожно-транспортного происшествия незамедлительно выехал прокурор Рыбно-Слободского района Максим Жолобов. Правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход которой находится на личном контроле районной прокуратуры. Сотрудникам полиции и следователям предстоит установить точную причину, вынудившую водителя Hyundai Solaris выехать на встречную полосу, а также оценить действия всех участников трагического инцидента. По результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.