Мотоциклист пострадал в ДТП в Петербурге

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и легкового автомобиля произошло в Невском районе Санкт-Петербурга. Авария случилась на оживлённом перекрёстке проспекта Обуховской Обороны и улицы Грибакиных в момент пересечения транспортных потоков. По предварительным данным, водитель байка и автомобилист не смогли благополучно разъехаться на регулируемом участке дороги, в результате чего произошло столкновение.

Как сообщают местные СМИ, удар пришёлся в переднюю часть мотоцикла, которая получила сильнейшие механические повреждения. От байка отлетели многочисленные пластиковые детали и фрагменты облицовки.

На место происшествия была оперативно вызвана бригада скорой помощи, врачи которой приняли решение о необходимости немедленной госпитализации пострадавшего байкера. Мужчина получил различные травмы и был доставлен в одно из лечебных учреждений города для проведения детального обследования и назначения необходимого лечения. Информация о его текущем состоянии на данный момент не уточняется.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые перекрыли часть проезжей части для беспрепятственной фиксации всех обстоятельств случившегося. Точные причины и обстоятельства, которые привели к столкновению транспортных средств, а также степень вины каждого из участников ДТП в настоящий момент выясняются. Проводится проверка.