Европейские водители массово пересаживаются на бюджетные электромобили из-за роста цен на топливо

Конфликт на Ближнем Востоке и вызванный им резкий скачок стоимости топлива спровоцировали настоящий бум интереса европейских потребителей к доступным электромобилям. Водители начали массово искать альтернативу машинам с двигателями внутреннего сгорания, содержание которых стало непомерно дорогим.

На одной из ведущих платформ Германии количество запросов на электромобили стоимостью менее 30 тысяч евро выросло на 87% с начала марта, а в Великобритании интерес к подержанным электрокарам в возрасте от 5 до 7 лет и вовсе утроился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно опередив запросы на более новые и дорогие модели.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, генеральный директор немецкой онлайн-площадки в интервью агентству пояснил, что война в Иране заставляет людей уделять гораздо больше внимания доступности товаров и услуг, особенно в условиях сохраняющейся высокой инфляции и общей экономической неопределённости. По его наблюдениям, потребители сейчас не готовы влезать в долги ради покупки дорогих электромобилей премиум-класса, а целенаправленно выбирают более доступные бюджетные модели, позволяющие сэкономить как на этапе приобретения, так и в процессе эксплуатации за счёт отказа от дорожающего топлива. Спрос на такие машины значительно опередил интерес к более новым и дорогим электрокарам.

Дополнительным стимулом для немецких покупателей послужили государственные субсидии. В Германии действует программа льгот, в рамках которой приобретатели новых электромобилей могут получить скидку в размере до 6 тысяч евро, что делает и без того доступные модели ещё более привлекательными для семейного бюджета.

На этом фоне количество запросов на традиционные автомобили с бензиновыми двигателями увеличилось лишь незначительно, в то время как интерес к дизельным моделям, ещё недавно столь популярным в Европе, откровенно снизился.

Впрочем, руководители автомобильной отрасли и рыночные аналитики призывают не спешить с окончательными выводами. Они предупреждают, что пока ещё слишком рано судить о том, приведёт ли ажиотажный спрос, подогретый военно-политическим кризисом и временными экономическими шоками, к устойчивому и долгосрочному росту реальных продаж электромобилей.