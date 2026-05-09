В Москве вводят верификацию курьеров и ограничение скорости самокатов до 25 км

Власти Москвы утвердили новый регламент работы курьерских служб, который существенно меняет правила игры на рынке доставки. Как сообщили в столичном Департаменте транспорта, главным нововведением становится переход к адресной модели контроля, при которой в единую цифровую систему будут поступать сведения не только о деятельности самих компаний-операторов, но и персональная информация о каждом конкретном доставщике.

Как сообщает пресс-служба Дептранса столицы, новые правила вводят персональную ответственность для каждого курьера. Перед началом смены сотрудник обязан пройти обязательную верификацию документов, удостоверяющих его личность и право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Кроме того, вводится ежедневный фотоконтроль, позволяющий работодателю и надзорным органам удостовериться, что заказ доставляет именно тот человек, который числится в базе. Эти меры призваны очистить рынок от нелегалов и повысить прозрачность сферы, в которой ежедневно выполняется более 700 тысяч заказов.

Важнейшим техническим новшеством станет обязательное внедрение IoT-модулей, которые позволят принудительно ограничивать скорость средств индивидуальной мобильности, велосипедов и мопедов до 25 километров в час. Проигнорировать так называемую медленную зону станет технически невозможно, что должно резко снизить аварийность с участием доставщиков. Параллельно заработает система мгновенного реагирования на нарушения, поскольку база данных будет обновляться в режиме реального времени, позволяя оперативно применять к провинившимся весь спектр санкций, от денежных штрафов до полной блокировки доступа к заказам.