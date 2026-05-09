В Нижнем Новгороде мужчина заплатил несколько миллионов за несуществующий автомобиль

Житель Нижегородского района Нижнего Новгорода, занимающий должность заместителя директора, лишился крупной суммы денег, пытаясь приобрести автомобиль через интернет. 69-летний мужчина нашёл в сети объявление о продаже интересующей его машины и связался с человеком, представившимся сотрудником компании-продавца. В ходе обсуждения деталей предстоящей сделки собеседник убедил покупателя внести предоплату для бронирования понравившегося автомобиля.

Как сообщает пресс-служба МВД по Нижегородской области, доверившись лжепредставителю, заявитель осуществил серию денежных переводов. В общей сложности он перечислил личные сбережения в размере 4 591 000 рублей на четыре различных банковских счёта, реквизиты которых ему продиктовал собеседник. Вся сумма являлась предоплатой за автомобиль, который мужчина планировал приобрести. После совершения последнего транша связь с продавцом неожиданно оборвалась.

Сразу после получения всех денег лжесотрудник перестал выходить на связь, переписка была удалена, а телефонный номер оказался недоступен. Осознав, что стал жертвой тщательно спланированной мошеннической схемы, потерпевший незамедлительно обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере. Ведётся следствие. Полицейские напоминают тщательно проверять репутацию продавцов и не переводить деньги до момента получения товара.