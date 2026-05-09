В Нижнем Новгороде мужчина заплатил несколько миллионов за несуществующий автомобиль

В Нижнем Новгороде замдиректора перевёл мошенникам более 4,5 миллиона рублей за несуществующий автомобиль

Житель Нижегородского района Нижнего Новгорода, занимающий должность заместителя директора, лишился крупной суммы денег, пытаясь приобрести автомобиль через интернет. 69-летний мужчина нашёл в сети объявление о продаже интересующей его машины и связался с человеком, представившимся сотрудником компании-продавца. В ходе обсуждения деталей предстоящей сделки собеседник убедил покупателя внести предоплату для бронирования понравившегося автомобиля.

Как сообщает пресс-служба МВД по Нижегородской области, доверившись лжепредставителю, заявитель осуществил серию денежных переводов. В общей сложности он перечислил личные сбережения в размере 4 591 000 рублей на четыре различных банковских счёта, реквизиты которых ему продиктовал собеседник. Вся сумма являлась предоплатой за автомобиль, который мужчина планировал приобрести. После совершения последнего транша связь с продавцом неожиданно оборвалась.

Сразу после получения всех денег лжесотрудник перестал выходить на связь, переписка была удалена, а телефонный номер оказался недоступен. Осознав, что стал жертвой тщательно спланированной мошеннической схемы, потерпевший незамедлительно обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере. Ведётся следствие. Полицейские напоминают тщательно проверять репутацию продавцов и не переводить деньги до момента получения товара.

