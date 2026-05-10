В Петровск-Забайкальском мотоциклист без прав разбился насмерть, слетев с дороги

В Петровск-Забайкальском 40-летний местный житель, управляя мотоциклом марки «ИЖ Юпитер», двигался по улице 70 лет Октября. В какой-то момент водитель не справился с рулевым управлением, потерял контроль над двухколёсным транспортным средством, в результате чего мотоцикл съехал с дорожного полотна и опрокинулся.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Забайкальского края, полученные в результате падения и опрокидывания травмы оказались несовместимыми с жизнью. Водитель мотоцикла скончался на месте дорожно-транспортного происшествия ещё до прибытия бригады скорой медицинской помощи, которую вызвали очевидцы аварии. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть.

В ходе разбирательства сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что погибший не имел водительского удостоверения. Кроме того, сам мотоцикл «ИЖ Юпитер», на котором разбился мужчина, не был зарегистрирован в установленном законом порядке. После завершения осмотра места происшествия транспортное средство было помещено на специализированную охраняемую стоянку.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Полицейские напоминают о недопустимости управления транспортными средствами без водительского удостоверения и без государственной регистрации техники.