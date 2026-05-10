В Тверской области водитель не вписался в крутой поворот и погиб, съехав в кювет

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, в результате превышения безопасного скоростного режима на изгибе дороги, водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в кювет. Удар о неровный грунт и последующая деформация кузова оказались для находившегося в салоне водителя фатальными.
Полученные в результате съезда в кювет травмы были несовместимы с жизнью. Водитель автомобиля «Лексус» скончался на месте дорожно-транспортного происшествия ещё до прибытия бригады скорой медицинской помощи, которую вызвали очевидцы смертельной аварии. Прибывшим на место трагедии медикам оставалось лишь констатировать смерть.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится всесторонняя проверка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.