Водительские права можно оформить с транслитерацией как в загранпаспорте, разъяснило МВД

Министерство внутренних дел Российской Федерации предоставило официальные разъяснения относительно новых правил оформления водительских удостоверений на территории страны. У автовладельцев появилась возможность по собственному желанию дублировать персональные данные в национальном водительском удостоверении не произвольно, а в строгом соответствии с тем, как они записаны в заграничном паспорте или в иностранном водительском документе.

Как сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на официальный запрос ТАСС, данная опция реализована исключительно для удобства граждан, которые часто выезжают за границу или имеют на руках иностранные документы. Транслитерация по желанию владельца может производиться в соответствии с данными, указанными в его заграничном паспорте, выданном уполномоченными органами Российской Федерации, либо в соответствии со сведениями из документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, или из иностранного национального водительского удостоверения. Таким образом, устраняется путаница, возникавшая ранее, когда фамилия и имя водителя в разных документах записывались латиницей по-разному.

Кроме того, пресс-центр МВД подробно разъяснил обозначения специальных кодов, проставляемых в водительских удостоверениях и указывающих на медицинские ограничения к управлению транспортными средствами. Общие медицинские показания в отношении всех категорий и подкатегорий указываются в разделе 14. Так, код MC означает медицинские показания к управлению исключительно транспортным средством с ручным управлением, AT — с автоматической трансмиссией, APS — оборудованным акустической парковочной системой, GCL — с обязательным использованием водителем медицинских изделий для коррекции зрения, а HA/CF — с использованием медицинских изделий для компенсации потери слуха.

Имеющиеся ограничения в действии удостоверения применительно к конкретным категориям и подкатегориям транспортных средств указываются в разделе 12. В случае если у владельца есть медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами категории M, к которой относятся мопеды и лёгкие квадроциклы, в данном разделе проставляется отметка ML, подтверждающая наличие соответствующих ограничений. В МВД особо предупредили, что несоблюдение любых указанных в водительском удостоверении ограничений является грубым нарушением и влечёт за собой административную ответственность в строгом соответствии с действующим Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Сотрудники Госавтоинспекции при проверке документов будут обращать на данные отметки особое внимание.