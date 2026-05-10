Трое мужчин найдены мёртвыми в машине на Сахалине, причина смерти не установлена

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения трёх тел мужчин в автомобиле, расположенном в районе мыса Крильон Невельского района.

На Сахалине следователи выясняют обстоятельства обнаружения тел трёх мужчин в автомобиле на мысе Крильон

Как сообщает пресс-служба СК по Сахалинской области, информация о страшной находке поступила в правоохранительные органы, после чего на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, криминалистов и сотрудников полиции.

В ходе тщательного осмотра места происшествия и самих тел погибших каких-либо видимых признаков, которые могли бы указывать на насильственный характер смерти, обнаружено не было. Для установления точной и документально подтверждённой причины гибели сразу трёх человек в одном транспортном средстве в обязательном порядке назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Следователи отрабатывают все возможные версии случившегося, включая техническую неисправность автомобиля и бытовые причины. Специалистам также предстоит определить точное время наступления смерти погибших мужчин, чьи личности в настоящий момент не сообщаются.