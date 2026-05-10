В Москве у пьяного водителя конфисковали иномарку «Киа Сид» в доход государства

Суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении жителя столицы, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья устанавливает уголовную ответственность за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и ранее уже подвергнутым административному наказанию за отказ от законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования. Прокуратура настаивала на строгом наказании.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, в ходе судебного следствия было достоверно установлено, что подсудимый, будучи прекрасно осведомлённым о своей прежней судимости и понесённом ранее административном наказании за аналогичное правонарушение, вновь проявил преступное легкомыслие и пренебрежение к безопасности окружающих. Мужчина сознательно сел за руль принадлежащего ему автомобиля марки «Киа Сид» в состоянии алкогольного опьянения и начал движение по улице Ташкентская. Его противоправные действия были своевременно пресечены бдительными сотрудниками правоохранительных органов, которые остановили транспортное средство для проверки документов и констатировали у водителя явные внешние признаки опьянения.

От выполнения законного требования инспекторов пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель на этот раз отказываться не стал, однако результаты проведённой процедуры подтвердили подозрения полицейских. Приборы зафиксировали наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации, значительно превышающей допустимую норму, что явилось неопровержимым доказательством его вины. Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ сроком на двести сорок часов с лишением права заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Наиболее суровым для осуждённого стало дополнительное наказание материального характера. В соответствии с пунктом «д» части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд постановил конфисковать принадлежащую осуждённому иномарку и обратить её в доход государства. Данная норма позволяет безвозмездно изымать у преступника орудие совершения преступления, которым в данном случае выступил личный автомобиль марки «Киа Сид». Приговор вступил в законную силу.