В Нижнем Новгороде водитель вылетел на встречку, протаранил легковушку и скрылся с места аварии

В Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие, виновник которого предпочёл скрыться с места аварии. На улице Родионова водитель, управлявший автомобилем марки «Хендай», грубо нарушил правила дорожного движения. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства, потерял контроль над управлением иномарки, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб протаранил автомобиль «Черри».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Нижегородской области, удар пришёлся на китайский автомобиль, за рулём которого находился двадцатитрёхлетний молодой человек. В результате столкновения он получил серьёзные травмы и был экстренно госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в больницу имени Семашко, где ему оказывается вся необходимая квалифицированная помощь. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Вместо того чтобы остановиться, вызвать экстренные службы и оказать помощь пострадавшему, водитель «Хендая» предпочёл скрыться с места дорожно-транспортного происшествия. Он бросил повреждённый автомобиль и травмированного человека на дороге.

Сейчас сотрудники устанавливают личность скрывшегося правонарушителя. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.