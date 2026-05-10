В Нижнем Новгороде водитель вылетел на встречку, протаранил легковушку и скрылся с места аварии

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Нижегородской области, удар пришёлся на китайский автомобиль, за рулём которого находился двадцатитрёхлетний молодой человек. В результате столкновения он получил серьёзные травмы и был экстренно госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в больницу имени Семашко, где ему оказывается вся необходимая квалифицированная помощь. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Вместо того чтобы остановиться, вызвать экстренные службы и оказать помощь пострадавшему, водитель «Хендая» предпочёл скрыться с места дорожно-транспортного происшествия. Он бросил повреждённый автомобиль и травмированного человека на дороге.
Сейчас сотрудники устанавливают личность скрывшегося правонарушителя. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.