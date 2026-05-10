Водитель погиб на трассе, остановившись посреди полосы из-за спущенного колеса

Как сообщают местные СМИ, водитель легковушки не только остановился прямо посреди оживлённой полосы, но и, выйдя из машины, не спешил уходить с проезжей части, словно забыв о том, где находится.
Ценой этой ошибки стала человеческая жизнь. Проезжавший следом автомобиль, водитель которого, очевидно, не ожидал увидеть стоящее на скоростной трассе транспортное средство и не успел среагировать на внезапно возникшее препятствие, на полной скорости врезался в заднюю часть кузова остановившейся легковушки и в стоящего перед ней мужчину. От удара задняя часть кузова разлетелась по трассе, а мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Оставаться на проезжей части скоростной трассы или даже вблизи неё смертельно опасно. Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и помнить, что любое нарушение на высокой скорости может стоить жизни как самому виновнику, так и окружающим его людям.