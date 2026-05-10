Водитель погиб на трассе, остановившись посреди полосы из-за спущенного колеса

На одной из скоростных автомобильных трасс произошла трагедия, ставшая следствием грубейших нарушений правил дорожного движения и элементарных норм безопасности. По имеющимся данным, на трассе в потоке машин, двигавшихся на высокой скорости, один из легковых автомобилей внезапно для других участников движения замер прямо посреди проезжей части, полностью перегородив полосу. Причиной столь опасной остановки стало банальное спущенное колесо.

Как сообщают местные СМИ, водитель легковушки не только остановился прямо посреди оживлённой полосы, но и, выйдя из машины, не спешил уходить с проезжей части, словно забыв о том, где находится.

Ценой этой ошибки стала человеческая жизнь. Проезжавший следом автомобиль, водитель которого, очевидно, не ожидал увидеть стоящее на скоростной трассе транспортное средство и не успел среагировать на внезапно возникшее препятствие, на полной скорости врезался в заднюю часть кузова остановившейся легковушки и в стоящего перед ней мужчину. От удара задняя часть кузова разлетелась по трассе, а мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Оставаться на проезжей части скоростной трассы или даже вблизи неё смертельно опасно. Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и помнить, что любое нарушение на высокой скорости может стоить жизни как самому виновнику, так и окружающим его людям.