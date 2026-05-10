В Пензенском районе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус

На 441-м километре федеральной автомобильной дороги «Нижний Новгород — Саратов» в границах Пензенского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля марки «Exeed» и 52-летний водитель пассажирского автобуса «Yotong» не смогли безопасно разъехаться на трассе, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.

ДТП с пассажирским автобусом на трассе под Пензой: четверо пострадавших, трое из них — дети

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пензенской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля «Exeed» и три его несовершеннолетних пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших детей оказались две девочки 14 и 9 лет, а также 4-летний мальчик. Все четверо пострадавших были оперативно доставлены бригадами скорой медицинской помощи в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи и проведения детального обследования.

Водитель пассажирского автобуса «Yotong» и все его пассажиры, находившиеся в салоне в момент столкновения, серьёзных травм не получили и в госпитализации не нуждаются. Также не пострадал ещё один пассажир автомобиля «Exeed», 12-летний мальчик, находившийся в салоне легковушки на заднем сиденье.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все детальные обстоятельства и точные причины произошедшего столкновения. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.