Снежная буря в мае застопорила движение десятков автомобилей на трассе в ХМАО

На Ханты-Мансийский автономный округ обрушился мощнейший майский снегопад, вызвавший серьёзные перебои в дорожном сообщении. Как рассказали очевидцы, десятки автомобилей оказались застрявшими на федеральной трассе «Югра», где из-за неблагоприятных погодных условий были введены серьёзные ограничения движения. Протяжённость проблемного участка, на котором образовался многокилометровый затор, составила почти четыреста километров, и автомобилисты вынуждены были остановиться, пережидая разгул стихии.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, ситуацию на дорогах усугубляет практически нулевая видимость, вызванная сильнейшим снегопадом и шквалистым ветром. В столице региона, городе Ханты-Мансийске, из-за непогоды были вынужденно перенесены все запланированные пешеходные экскурсии и иные массовые мероприятия на открытом воздухе, чтобы не подвергать людей риску. Тем временем на трассы выведена специализированная дорожная техника, которая пытается расчищать заносы и обеспечивать хоть какую-то проезжаемость магистралей.

Водителям, уже оказавшимся в пути, рекомендуется соблюдать предельную осторожность, держать увеличенную дистанцию, не совершать резких манёвров и по возможности останавливаться на специализированных площадках, пережидая наиболее интенсивные фазы снегопада. Экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Мощный снегопад и шквалистый ветер пришли в ХМАО с Урала, где бушевал сильнейший ураган. Стихия уже успела нанести серьёзный ущерб соседним регионам, где десятки тысяч человек временно оставались без электричества из-за массовых обрывов линий электропередач, вызванных падением деревьев и налипанием мокрого снега на провода.