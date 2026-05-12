Водитель легковушки битой выбил стекла мусоровозу в Уссурийске

Обычная дорожная ситуация: грузовик для сбора мусора остановился на проезжей части. Кому-то это мешало, но он просто объехал. А владелец Toyota Prius решил действовать радикально — достал биту и устроил показательную экзекуцию.

Как рассказала редакция сетевого издания «Ussurmedia» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску, инцидент произошёл на проспекте Блюхера. Водитель мусоровоза обратился в полицию с заявлением о повреждении его автомобиля. Неизвестный на Toyota Prius разбил стёкла и зеркала спецтехники, после чего скрылся.

Сотрудники полиции быстро установили личность агрессора. Тот пояснил: причиной конфликта стала остановка мусоровоза на проезжей части, которая создала помеху другим водителям. На сделанное замечание, по его словам, водитель спецавтомобиля ответил хамством. Однако, судя по всему, первым к радикальным методам пришёл именно владелец иномарки. Участковые уполномоченные сейчас проводят проверку и устанавливают сумму ущерба. По окончании расследования будет принято процессуальное решение.

Дорожный конфликт — не повод браться за биту. Даже если вас подрезали или перегородили путь, закон на стороне того, кто умеет договариваться, а не махать палкой.