Лось устроил погром в коттедже, после чего вернулся в лес на машине

Лесные гости, забредшие в дачные дома, способны устроить настоящий апокалипсис: выбитые стёкла, развороченная мебель. В Калининграде одно из таких происшествий закончилось возвращением зверя восвояси на «такси».

Историей поделился портал «Лента новостей Казани» со ссылкой на администрацию Калиниграда. Сообщается, что инцидент произошёл в одном из частных домовладений.

Хозяева отсутствовали. Лось, вероятно, привлечённый собственным отражением, разбил панорамное окно и оказался внутри коттеджа. Со всего маху он плюхнулся в незаполненный водой бассейн, откуда самостоятельно выбраться уже не смог. Специалистам пришлось усыпить животное, погрузить в автомобиль и вывезти в лес. Там сохатый очнулся от наркоза и отправился по своим делам — целый и невредимый.

Лось вернулся в родную стихию, а хозяевам осталось лишь подсчитывать убытки за разбитое стекло и испорченный бассейн.