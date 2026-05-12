Подросток на питбайке врезался на высокой скорости в самокат с детьми

На первый взгляд, у питбайка и электросамоката мало общего: один — агрессивный спортинвентарь для бездорожья, другой — городской гаджет для неторопливых прогулок. Однако на сельской дороге их пути сошлись неудачным образом. Роковая встреча попала на видео.

В майские выходные под Волгоградом, в Ленинском районе, зафиксировано очередное ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, авария случилась около 16:00 напротив дома №118 по улице Орджоникидзе. 17-летний парень, не имея водительских «прав», управлял питбайком Motoland 140. На огромной скорости он врезался в электросамокат, на котором в попутном направлении ехали двое детей.

Удар был чудовищной силы: питбайк отбросило к металлическому забору, а юный «гонщик» беспомощно рухнул на землю. На записи видно, как после падения поднимается облако пыли. Сам виновник отделался ушибами — быстро встал и, хромая, направился к пострадавшим. А вот двум пассажирам самоката потребовалась помощь медиков: их госпитализировали.

Дорога не прощает легкомыслия, особенно когда за рулём — подросток, а под ним — транспорт для езды по пересеченной местности. Хорошо, что в этот раз обошлось без жертв, но больничная койка для детей — уже серьёзный симптом.