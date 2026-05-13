18-летний парень без «прав» сбил семерых пешеходов на Volkswagen Polo

Обычный вечерний перекресток, люди ждут автобус у «Октябрьского универмага». Внезапно из темноты на огромной скорости вылетает серебристый седан. Еще секунда — и люди, как кегли, разлетаются в разные стороны, а иномарка, не сбавляя ход, врезается в торговый киоск...

Как сообщают Суды общей юрисдикции Новосибирской области, трагедия произошла 9 октября 2025 года на перекрестке улиц Гурьевской и Кирова. 18-летний парень за рулем Volkswagen Polo нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и влетел в толпу пешеходов. Трое из семи пострадавших получили тяжкий вред здоровью. Машину по инерции понесло дальше и она протаранила торговый павильон.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим. Его признали виновным по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения лицом, не имеющим прав). Приговор: 4 года принудительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Кроме того, по иску одной из пострадавших, с него взыскали 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Молодость, алкоголь и отсутствие прав на управление — гремучая смесь, которая искалечила жизни ни в чем не повинных людей. Этот приговор заставит других любителей «пьяной езды» задуматься — прежде чем сесть за руль нетрезвым. Цена ошибки слишком высока.