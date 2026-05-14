Школьник сел погреться в чужую машину, и его убили

Замерзший мальчик из неблагополучной семьи увидел на парковке чужую машину и попросился внутрь — согреться и перекусить. Водитель согласился. Но вместо того, чтобы поблагодарить спасителя, школьник начал шантажировать взрослого мужчину, угрожая ложными обвинениями в педофилии. Детская выходка обернулась непоправимой трагедией.

Как сообщает телеканал «78», обвиняемый в убийстве 9-летнего Паши Петр Жилкин дал показания из СИЗО «Кресты-2». По его словам, 30 января он находился на парковке у гипермаркета «Лента». Мальчик сам подошел к нему и попросился в автомобиль — погреться и поесть. Ребенок пояснил, что не может вернуться домой, потому что «не насобирал денег», иначе его изобьют. На теле Паши уже были царапины.

В салоне мальчик начал настойчиво требовать полмиллиона рублей, угрожая, что расскажет родственникам, будто Жилкин его «трогал». Мужчина, по его словам, испытал страх и «его переклинило». Он связал ребенку руки, заклеил рот скотчем и закинул на заднее сиденье. Когда выехал на дорогу, Паша уже не подавал признаков жизни — скотч перекрыл не только рот, но и нос. Жилкин, по его версии, обнаружил остановку дыхания и пульса, после чего сбросил тело в водоем.

Мальчика искали с 1 февраля. При этом следователи версию Жилкина не подтверждают. Специалисты уверены, что именно утопление привело к смерти Паши. После трагедии семья мальчика оказалась под пристальным вниманием всех профилактических служб. Маму, как рассказывает телеканал, «водят за ручку» по врачам и инстанциям. Курируют ее сразу все: опека, комплексный центр социального обслуживания.

Ребенок из большой и неблагополучной семьи привык выживать любыми способами. Но попытка шантажировать чужого взрослого в замкнутом пространстве автомобиля оказалась фатальной ошибкой. Водитель, не справившись с паникой, совершил непоправимое. Трагедия, где глупый выбор и непредсказуемая реакция столкнулись лицом к лицу в тесном салоне.