Пьяный муж пытался задушить жену за то, что она отказалась отдать ключи от авто

Поздний вечер, муж вернулся домой нетрезвым. Жена сделала замечание. В требовании отдать ему ключи от автомобиля, женщина отказала, и тогда семейная перепалка переросла в рукоприкладство...

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Пензенской области, инцидент произошёл в Кузнецке накануне ночью. 37-летний глава семейства потребовал у супруги отдать ему ключи от автомобиля, но получил отказ. Завязалась ссора. В какой-то момент мужчина схватил 49-летнюю жену руками за шею и начал душить, выкрикивая угрозы убийством. Спустя несколько минут он отпустил её.

Испуганная женщина обратилась за помощью в больницу, откуда медики передали сигнал в полицию. Подозреваемого задержали. Он признал свою вину и рассказал детали случившегося. В отношении кузнечанина возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»). Максимальное наказание, которое теперь грозит душителю — до двух лет лишения свободы.

Ключи от автомобиля и алкоголь — несовместимые вещи. Женщина прекрасно понимала, чем может окончиться пьяная поездка супруга. По сути, принял удар на себя, она, возможно, спасла мужа и других участников дорожного движения от аварии. Однако, агрессивный супруг все равно получит по «заслугам» за столь опасное рукоприкладство.