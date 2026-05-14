«Пьяная» поездка на платформе эвакуатора закончилась гибелью пассажира

Эвакуатор вёз повреждённую иномарку на открытой платформе. В салоне этой самой машины сидели двое мужчин — водитель спецтранспорта разрешил им остаться вопреки правилам. Во время поездки «пассажиры» распивали алкоголь. До трагедии оставались считанные минуты.

Что же до водителя спецтехники, то он получил срок

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд вынес приговор 50-летнему водителю из Тобольска. В августе 2025 года его эвакуатора перевозил на открытой платформе автомобиль Kia Rio, который был повреждён после ДТП. Мужчина грубо нарушил правила: позволил двум пассажирам находиться в салоне эвакуируемой машины. Во время движения они распивали спиртное. На 28-м километре трассы Аромашево — Вагай один из пассажиров открыл дверь и выпал на проезжую часть. От множественных травм головы, туловища и конечностей потерпевший скончался на месте.

Водитель по своей же беспечности попал под суд. Правда, и отпираться не стал — признал вину и выплатил дочери погибшего 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд это обстоятельство учел и назначил ему условный срок в 1 год и 6 месяцев, а также лишил права управлять транспортными средствами на два года.

Эвакуатор предназначен для перевозки машин, а не для катания пьяных пассажиров внутри них. Вот так нелепое нарушение элементарных норм безопасности превратило обычный рейс в смертельный аттракцион.