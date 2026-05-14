Водитель заглохшего КамАЗа четверо суток выживал в амурской тайге

Мужчина за рулём КамАЗа отправился в путь по автозимнику, не зная, что дорога уже закрыта. К тому же посреди дороги грузовик сломался. И тогда тайга превратилась в арену выживания, а автомобилист — в Робинзона с копьём.

У него было копье из двух ножей

Житель Амурской области решил проехать из села Угольное в Сасыр. Расстояние — более двухсот километров. Одна беда: он не знал, что зимник уже перекрыли. Примерно через 70 километров пути его КамАЗ заглох окончательно. Починить грузовик не вышло. Тогда мужчина принял решение: бросить технику и топать назад пешком.

Он прошел около 50 километров, пока перед ним не раскинулась река. Вода — непреодолимая преграда. Так амурчанин оказался в глухой тайге один на один с дикой природой.

Из веток и подручных материалов соорудил шалаш. Для защиты от зверей смастерил копьё: два ножа насадил на длинную палку. Развёл костёр. Пытался охотиться.

В режиме выживания сибиряк провёл двое суток. Потом, наконец, поймал слабый сигнал сотовой сети и дозвонился до спасателей по номеру 112. Операция по спасению заняла ещё время. Спустя четверо суток «Робинзона» обнаружили живым и невредимым.

Мужчине повезло — к счастью, во время его блуканий по тайге медведь не вышел на запах человека. Встреча с косолапым с большой долей вероятности могла стать фатальной.