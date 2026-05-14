2

Блогерша прославилась, закрасив царапину на автомобиле лаком для ногтей

Россиянка сняла видеоролик и опубликовала его в TikTok

Царапина на машине — это катастрофа, особенно если машина не твоя, а родителей. Платить за покраску? Признаваться? Нет, выход есть. Одна изобретательная барышня решила, что гель для ногтей подходящего оттенка спасёт положение. И ведь сработало! Правда, теперь об этом знают сотни тысяч человек.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Блогерша прославилась, закрасив царапину на автомобиле лаком для ногтей

Пользовательница TikTok случайно поцарапала автомобиль. Родители не должны были узнать о мелком дефекте, а потому девушка обратилась за помощью к подруге, которая работает мастером маникюра. В арсенале приятельницы оказалось множество баночек с гель-лаком. Девицы подобрали оттенок, максимально близкий к цвету кузова, и аккуратно замаскировали дефект.

Способ сработал на удивление хорошо. Ролик, где блогерша демонстрирует свой лайфхак, завирусился и набрал сотни тысяч просмотров.

Гель-лак теперь можно использовать не только для ногтей, но и для кузова. Осталось дождаться, когда производители красок начнут выпускать палитры для автомобилей с кисточкой, как в наборе для маникюра. Но главное, что родителям ничего не узнали. А совесть? Ну, совесть, не царапина — её нельзя закрасить. Пока не изобрели лака подходящего оттенка.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует