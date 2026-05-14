Блогерша прославилась, закрасив царапину на автомобиле лаком для ногтей

Царапина на машине — это катастрофа, особенно если машина не твоя, а родителей. Платить за покраску? Признаваться? Нет, выход есть. Одна изобретательная барышня решила, что гель для ногтей подходящего оттенка спасёт положение. И ведь сработало! Правда, теперь об этом знают сотни тысяч человек.

Пользовательница TikTok случайно поцарапала автомобиль. Родители не должны были узнать о мелком дефекте, а потому девушка обратилась за помощью к подруге, которая работает мастером маникюра. В арсенале приятельницы оказалось множество баночек с гель-лаком. Девицы подобрали оттенок, максимально близкий к цвету кузова, и аккуратно замаскировали дефект.

Способ сработал на удивление хорошо. Ролик, где блогерша демонстрирует свой лайфхак, завирусился и набрал сотни тысяч просмотров.

Гель-лак теперь можно использовать не только для ногтей, но и для кузова. Осталось дождаться, когда производители красок начнут выпускать палитры для автомобилей с кисточкой, как в наборе для маникюра. Но главное, что родителям ничего не узнали. А совесть? Ну, совесть, не царапина — её нельзя закрасить. Пока не изобрели лака подходящего оттенка.