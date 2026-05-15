Водитель мусоровоза сломал нос пенсионеру за замечание в Саратове

В Саратове, видимо, водятся особо суровые водители мусоровозов. Сделать им замечание — себе дороже. Дедушка решил указать шоферу на недостатки его маневров, но появился еще один повод задуматься о культуре.

Как сообщает городское УМВД, инцидент произошёл в марте у дома на улице Рахова. 68-летний житель Октябрьского района обратился в полицию с заявлением об избиении. По медицинскому заключению, у него был диагностирован перелом носа — юридически это вред здоровью средней тяжести. Полицейские доставили в отделение подозреваемого: им оказался 45-летний ранее судимый житель Ленинского района, работающий водителем мусоровоза.

Как выяснилось, мужчина приехал на адрес по работе. Живущий неподалеку пенсионер выразил недовольство его манерой вождения и сделал замечание. Завязалась перепалка. В какой-то момент водитель толкнул пенсионера, тот упал и ударился лицом о бордюр. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ.

Может, оттого в России и беда с мусором, что его перевозчики не выносят критики? Скажешь слово — и летишь в больницу с переломом. А горы отходов все растут. Водители мусоровозов, возможно, работу свою и любят, но чужое мнение — нет. Так что если увидите мусоровоз с агрессивным водителем, лучше промолчите. Здоровье дороже.