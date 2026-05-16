В Ставропольском крае водитель с 13 штрафами опрокинулся в кювет, пострадали два человека

На 236-м километре федеральной автомобильной дороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» в Будённовском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля марки «Ниссан» по неустановленной причине не справился с управлением транспортным средством, в результате чего допустил наезд на металлическое дорожное ограждение. После удара об отбойник машину выбросило с проезжей части, и она опрокинулась в придорожный кювет.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате автоаварии телесные повреждения получили два человека, находившиеся в салоне опрокинувшегося автомобиля. Пострадавшими оказались 44-летний водитель, житель соседнего региона, и его 38-летняя пассажирка. Оба были экстренно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в ближайшее лечебное учреждение для оказания квалифицированной помощи и проведения необходимого обследования.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель «Ниссана» обладает водительским стажем в 7 лет. Однако только за последние два года автомобилист 13 раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения в области безопасности дорожного движения. При этом в момент аварии мужчина был трезв, что было подтверждено результатами проведённого освидетельствования.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции в настоящее время проводится всесторонняя проверка. Детальные обстоятельства и точные причины случившегося уточняются. Следователям предстоит выяснить, что именно заставило водителя потерять контроль над машиной на прямом участке трассы.