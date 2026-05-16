В Гатчинском районе водитель «БМВ» съехал в кювет и опрокинулся, один человек погиб, двое госпитализированы

39-летний мужчина не справился с управлением на трассе «Стрельна — Кипень — Гатчина»

На 30 километре автомобильной дороги «Стрельна — Кипень — Гатчина» в Гатчинском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 39-летний водитель, управлявший легковым автомобилем марки «БМВ 125i», не справился с управлением транспортным средством. Машина на полном ходу съехала с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полученные в результате съезда и опрокидывания травмы оказались для водителя несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия ещё до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Находившиеся в салоне автомобиля пассажирки также серьёзно пострадали. 32-летняя женщина получила тяжёлые телесные повреждения и была экстренно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение. Ещё одна пассажирка, 24-летняя девушка, получила травмы, квалифицированные врачами как состояние средней степени тяжести. Обе пострадавшие были оперативно доставлены в больницу бригадами скорой помощи, где им в настоящее время оказывается весь комплекс необходимой медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которая зафиксировала все необходимые детали и обстоятельства случившегося, а также опросила возможных очевидцев ночной аварии.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.