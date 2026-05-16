В Новокузнецке 18-летний парень угнал у отца «ВАЗ-2107» и попался пьяным за рулём

В Новокузнецке перед судом предстанет восемнадцатилетний местный житель, которому предъявлено обвинение в совершении сразу двух преступлений. Молодому человеку инкриминируется часть первая статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а также часть первая статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Как сообщает пресс-служба МВД Кузбасса, в ходе дознания и предварительного следствия, обвиняемый завладел автомобилем марки ВАЗ-21074, принадлежащим его собственному отцу, воспользовавшись тем, что доступ в салон машины был оставлен свободным. Не получив разрешения владельца транспортного средства, нарушитель проник в салон, завёл двигатель и уехал в неизвестном направлении. Обнаружив пропажу автомобиля, отец незамедлительно обратился с заявлением об угоне в дежурную часть полиции. Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам.

Вскоре автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на проспекте Металлургов в Центральном районе Новокузнецка. За рулём находился сын заявителя, не имеющий водительского удостоверения и, соответственно, законного права на управление транспортными средствами. У молодого человека имелись явные внешние признаки алкогольного опьянения, однако от законного требования сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование он категорически отказался. Правонарушитель был отстранён от управления автомобилем и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проверки выяснилось, что фигурант в прошлом году, будучи ещё несовершеннолетним, уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и тогда ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Должных выводов молодой человек не сделал и вновь сел за руль нетрезвым, в связи с чем на этот раз в отношении него было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование полностью завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.