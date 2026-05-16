В Кызыле женщина без прав попалась пьяной за рулём второй раз и стала фигуранткой уголовного дела

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Республике Тыва, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что гражданка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное противоправное деяние. В июне прошлого года постановлением мирового судьи она была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Тогда ей было назначено наказание в виде административного штрафа, однако должных выводов женщина для себя не сделала и вновь села за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В общей сложности в отношении задержанной автоинспекторами было составлено семь административных материалов по различным фактам грубых нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. Помимо управления в нетрезвом виде без прав, женщине вменялся целый ряд иных нарушений, допущенных ею во время поездки по улицам столицы Тувы.
Накануне дознавателем отдела дознания УМВД России по городу Кызылу в отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Расследование в настоящий момент продолжается. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.