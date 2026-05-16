В Кызыле женщина без прав попалась пьяной за рулём второй раз и стала фигуранткой уголовного дела

В Кызыле наряд отдельной роты ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва оперативно задержал автомобиль марки «Mercedes Benz E 240», подпадавший под ориентировку, полученную от бдительных очевидцев, сообщивших о неадекватном поведении водителя на дороге. За рулём находилась 34-летняя жительница Кызыла, которая никогда в жизни не получала водительского удостоверения и, соответственно, не имела законного права на управление транспортными средствами. Проведённое медицинское освидетельствование выявило у неё практически семикратное превышение допустимой нормы алкоголя: прибор показал 1,114 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

В прошлом году заплатила штраф, теперь попала под статью за повторное пьяное вождение

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Республике Тыва, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что гражданка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное противоправное деяние. В июне прошлого года постановлением мирового судьи она была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Тогда ей было назначено наказание в виде административного штрафа, однако должных выводов женщина для себя не сделала и вновь села за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В общей сложности в отношении задержанной автоинспекторами было составлено семь административных материалов по различным фактам грубых нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. Помимо управления в нетрезвом виде без прав, женщине вменялся целый ряд иных нарушений, допущенных ею во время поездки по улицам столицы Тувы.

Накануне дознавателем отдела дознания УМВД России по городу Кызылу в отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Расследование в настоящий момент продолжается. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.